Of'ta liseler arası bilgi yarışması yapıldı
Of ilçesinde 'Korkma, Gençliğin Ruhu Burada' temasıyla gerçekleştirilen liseler arası bilgi yarışmasında, Of Anadolu İmam Hatip Lisesi birinci oldu. Yarışmanın sonunda öğrencilere hediyeler verildi.
Trabzon'un Of ilçesinde, "Korkma, Gençliğin Ruhu Burada" temasıyla liseler arası bilgi yarışması düzenlendi.
Of Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda organize edilen yarışmada, ilçedeki üç lisenin öğrencileri mücadele etti.
Yarışmada, Of Anadolu İmam Hatip Lisesi takımı birinci oldu.
Yarışmanın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, öğrencilere hediye verdi.
Kaynak: AA / İzzet Keleş - Güncel