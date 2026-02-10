Haberler

Of'ta liseler arası bilgi yarışması yapıldı

Of'ta liseler arası bilgi yarışması yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Of ilçesinde 'Korkma, Gençliğin Ruhu Burada' temasıyla gerçekleştirilen liseler arası bilgi yarışmasında, Of Anadolu İmam Hatip Lisesi birinci oldu. Yarışmanın sonunda öğrencilere hediyeler verildi.

Trabzon'un Of ilçesinde, "Korkma, Gençliğin Ruhu Burada" temasıyla liseler arası bilgi yarışması düzenlendi.

Of Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda organize edilen yarışmada, ilçedeki üç lisenin öğrencileri mücadele etti.

Yarışmada, Of Anadolu İmam Hatip Lisesi takımı birinci oldu.

Yarışmanın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, öğrencilere hediye verdi.

Kaynak: AA / İzzet Keleş - Güncel
Özgür Özel, Mesut Özarslan'la aralarında geçen yazışmaları okudu

"Bana küfür etti" diyen başkanla yazışmalarını tek tek okudu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sahra Şaş'ın dekoltesine ekipten jet müdahale

Sahra Şaş'ın dekoltesine ekipten jet müdahale
Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'e anlamlı destek

Zeynep başkana anlamlı destek
Japonya'nın en yaşlı erkeği 111 yaşında öldü

Japonya'nın en yaşlı erkeği hayatını kaybetti
Doktorların boşanma davasında akılalmaz iddialar! Yatak odası sırları dosyaya girdi

Akılalmaz iddialar! Doktorların yatak odası sırları dosyaya girdi
Sahra Şaş'ın dekoltesine ekipten jet müdahale

Sahra Şaş'ın dekoltesine ekipten jet müdahale
Akaryakıta okkalı zam geliyor! İşte yeni fiyatlar

Elinizi çabuk tutun! Anahtar bıraktıracak okkalı zam geliyor
Suudi Arabistan ile dev GÖKBEY anlaşması! İlk imzalar atıldı

Suudi Arabistan ile dev anlaşma! İmzalar atıldı