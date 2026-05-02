Trabzon'da Kanuni Sultan Süleyman anıldı

Osmanlı Padişahı Kanuni Sultan Süleyman, doğumunun 531'nci yıl dönümünde Trabzon'da anıldı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, Trabzon Valiliği, Muhteşem Kanuni Sultan Süleyman Vakfı ve Macaristan'ın Ankara Büyükelçiliği paydaşlığında düzenlenen "Kanuni Haftası" etkinlikleri kapsamında, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, Türk-Macar Dostluk Parkı'ndaki Kanuni Anıtı'na çelenk sundu.

Genç, Kanuni Evi'nde düzenlenen programda, her yıl 27 Nisan ile 2 Mayıs tarihleri arasında Kanuni Haftası etkinlikleri düzenlediklerini belirterek, Trabzon'da doğan Kanuni Sultan Süleyman'ın 17 yaşına kadar burada yaşadığını, kentte birçok kurum, okul, yol ve köprüye Kanuni isminin verildiğini ifade etti.

Kanuni Sultan Süleyman'ın kılıcında hamsi figürü bulunduğunu dile getiren Genç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu da Trabzon'a özgü bir simgedir. Bu yönüyle Kanuni, gücünü ve karakterini bu topraklardan almış bir cihan padişahıdır. Kanuni, sadece Türkiye'de değil, Avrupa'dan Amerika'ya kadar birçok ülkede hukukçu kimliğiyle, 'kanun yapan hükümdar' olarak anılmaktadır. Böylesine büyük bir mirasa sahip olmak hepimiz için büyük bir gururdur. Bu mirası yaşatma noktasında Kanuni Vakfının ortaya koyduğu gayret ve sorumluluğu da ayrıca takdir ediyorum. Bu tür çalışmalar idareciler olarak bizim için bir lütuf değil, görevdir."

Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Matis de Kanuni Sultan Süleyman'ın heykelinin yanına Hırvat asıllı Macar Komutan Miklos Zrinyi'nin anıtının yapıldığını belirterek, "Bu anıtta Zigetvar'daki Dostluk Parkı'nı görebilirsiniz. Orada Kanuni Sultan Süleyman ile Macar milli kahramanı Zrinyi yan yana duruyor. Hayatta birbirlerini hiç görmeyen bu iki tarihi figür, artık orada barışın sembolü olarak yan yana bulunmaktadır. Ayrıca yine çok anlamlı bir gelişme olarak bugün Kanuni Evi'nde Macar milli kahramanı Zrinyi'nin büstünün açılışını gerçekleştiriyoruz. Bu da bizim için son derece özel bir andır." diye konuştu.

Muhteşem Kanuni Sultan Süleyman Vakfı Başkanı Prof. Dr. Adnan Baki de Kanuni Haftası etkinliklerini kutlamanın heyecanı ve sevinci içinde olduklarını söyledi.

Konuşmaların ardından Kanuni Evi'nde Hırvat asıllı Macar Komutan Miklos Zrinyi'nin büstünün açılışı yapıldı.

Programa, Vali Tahir Şahin, İran İslam Cumhuriyeti Trabzon Başkonsolosu Naser Mohebati, Ankara Macaristan Büyükelçiliği Kültür Ataşesi Bianka Petrovics, Kültür Merkezi Müdürü Aron Sipos, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu ve Macaristan'ın Doğu Karadeniz Bölgesi Fahri Konsolosu Umut Durbakayım katıldı.

Kaynak: AA / Seyit Ahmet Eksik
