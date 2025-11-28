Haberler

Trabzon'da Kaldırımda Yürüyen Üç Kişiye Otomobil Çarptı

Trabzon'da Kaldırımda Yürüyen Üç Kişiye Otomobil Çarptı
Güncelleme:
Trabzon'un Araklı ilçesinde kaldırımda yürüyen A.D. ve torunları H.A.D. ile E.D., bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Olay güvenlik kameralarına yansıdı.

TRABZON'un Araklı ilçesinde kaldırımda yürürken otomobilin çarptığı A.D. ile torunları H.A.D. ve E.D., ağır yaralandı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında ilçeye bağlı Yolgören Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünü öğrenilemeyen 61 AJL 575 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak kaldırımda yürüyen A.D. ve torunları H.A.D. ile E.D.'ye çarptı. Savrulan otomobil, park halindeki başka bir araca vurdu. Kazada babaanne ve torunları, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza güvenlik kamerasına yansırken, yaralıların hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
