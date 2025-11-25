Haberler

Trabzon'da Kadına Yönelik Şiddete Dikkat Çeken Konvoy Etkinliği

Güncelleme:
25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde kadınlar, 'Keşanlı Kadınlar Direksiyonda' teması ile konvoy düzenleyerek şiddeti protesto etti. Trabzon Eşitlik İnisiyatifi üyeleri, kadın cinayetlerine dikkat çekti.

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü etkinlikleri kapsamında "Keşanlı Kadınlar Direksiyonda" temasıyla konvoy oluşturuldu.

Gözaçan Parkı'nda bir araya gelen Trabzon Eşitlik İnisiyatifi üyeleri adına açıaklama yapan Ayşegül Akyüz, şiddetin her türlüsü artarken kadın cinayetlerinin durmadığını belirtti.

Her yıl yüzlerce kadının şiddet sonucu yaşamını yitirdiğini ifade eden Akyüz, "Trabzon'da yanı başımızda işlenen Sinem Topaloğlu ve Tuğba Sağlam cinayetleri şiddetin yerel düzeydeki en acı örneklerindendir." dedi.

Kadınlar, mor balon ve yöresel dokuma türü keşandan hazırlanan fularlarla süsledikleri araçlarla konvoy eşliğinde, Beşikdüzü ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen Sinem Topaloğlu'nun mezarını ziyaret için Giresun'un Eynesil ilçesine hareket etti.

Kaynak: AA / Seyit Ahmet Eksik - Güncel
