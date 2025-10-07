Haberler

Trabzon'da İnsansız Deniz Aracı Kontrollü Şekilde İmha Edildi

Trabzon'da İnsansız Deniz Aracı Kontrollü Şekilde İmha Edildi
Güncelleme:
Trabzon açıklarında bulunan insansız deniz aracı, saat 16.45 itibarıyla SAS ekipleri tarafından kontrollü bir şekilde imha edildi. İmha sırasında meydana gelen patlama sesi Ortahisar ilçesinin birçok noktasından duyuldu.

Trabzon'da denizde bulunan insansız deniz aracının kontrollü şekilde imha edildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, "Bugün sabah saatlerinde Trabzon açıklarında bulunan insansız deniz aracı, saat 16.45 itibarıyla bulunduğu yerde SAS ekipleri tarafından kontrollü bir şekilde imha edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan insansız deniz aracının imhası sırasında meydana gelen patlama sesi ise Ortahisar ilçesinde birçok noktadan duyuldu.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Güncel
