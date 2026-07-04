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Başına demir parçası düşen işçi öldü

Başına demir parçası düşen işçi öldü
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Trabzon'un Yomra ilçesinde bir inşaatın 6. katından düşen demir parçasının başına isabet ettiği Cengiz Baş hayatını kaybetti.

TRABZON'da inşaatın 6'ncı katından düşen demir parçasının başına isabet ettiği Cengiz Baş, (45) hayatını kaybetti.

Olay, dün öğle saatlerinde Yomra ilçesinin Kaşüstü Mahallesi'nde meydana geldi. Çalıştığı inşaatın 6'ncı katındaki iskeleden düşen demir parçası Cengiz Baş'ın kafasına isabet etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesi sonrası Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alınan Baş, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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