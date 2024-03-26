Trabzon'da İhtiyaç Sahibi Ailelere Gıda Yardımı

Trabzon'un Of ilçesindeki İsmail Yıldırım İlkokulu'nda velilerin de desteğiyle hazırlanan gıda kolileri ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, projeyi hazırlayan İsmail Yıldırım İlkokulu'nu ziyaret ederek emeği geçen öğretmenleri kutladı.

Ramazan ayını tebrik eden Kabahasanoğlu, "Millet olarak bizi biz yapan değerlerden birisi de yardımlaşmadır. Okul olarak çok güzel bir projeye imza attınız. Sizler veren el ile alan eli buluşturdunuz. Velilerimiz de duyarlılık göstererek çok güzel bağışlarda bulunarak ramazan kolileri hazırlayıp muhtaç olan velilere ulaştırdı." dedi.

Okul Müdürü Cemal Kızıltay ise "Paylaşma duygularının katlanarak arttığı ramazan ayında velilerimizin büyük katılımları ve öğretmenlerimizin organizesiyle çok güzel bir proje ile güzel sonuçlar aldık. Projemize olağanüstü bir katılım oldu. Temel ihtiyaç maddelerinden oluşan 100 ramazan kolisi ihtiyaç sahibi aileye ulaştırıldı. Bunun yanında 40 ailemize ise hediye kartı ve nakdi yardımları ulaştırdık." diye konuştu.