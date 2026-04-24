Trabzon'da heyelan; mahalle yolu ulaşıma kapandı

Doğu Karadeniz'de etkili olan şiddetli yağışlar, hayatı olumsuz etkiledi. Ortahisar ilçesine bağlı Yeşilbük Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle heyelan meydana geldi. Heyelanda yamaçtan kopan kaya ve toprak parçalarının düştüğü mahalle yolu, ulaşıma kapandı. İhbarla bölgeye sevk edilen ekipler, yolda temizlik ve güvenlik çalışması başlattı. Ulaşımın alternatif güzergahlardan sağlandığı bölgede Ortahisar belediye ekipleri, yolu yeniden trafiğe açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı