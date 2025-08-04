Trabzon'da Fındık Bahçesinde Ölü Bulunan Çiftin Cenazesi Defnedildi

Trabzon'un Sürmene ilçesinde fındık bahçesinde ölü bulunan çiftin cenazeleri toprağa verildi.

İlçeye bağlı Fındıcak Mahallesi'ndeki bahçelerinde fındık hasat ederken yakınları tarafından ölü bulunan Ayşe (39) ve Hüseyin (48) Öztürk için Çarşı Mahallesi Eski Cami'de cenaze namazı kılındı.

Sürmene Müftüsü Abdullah Çobanoğlu'nun kıldırdığı cenaze namazının ardından çiftin cenazesi Fındıcak Mahallesi'ndeki aile kabristanlığına defnedildi.

Yaklaşık 4,5 yıllık evli oldukları öğrenilen Öztürk çiftinin cenaze namazına ailesi ve yakınları, Sürmene Belediye Başkanı Hüseyin Azizoğlu ile çok sayıda kişi katıldı.

Fındık hasadı yapan çiften haber alamayan yakınları, dün Ayşe ve Hüseyin Öztürk'ü bahçede hareketsiz şekilde yatarken görmüş, olay yerine gelen jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri çiftin yaşamını yitirdiğini tespit etmişti.

Trabzon Adli Tıp Kurumu'nda otopsisi yapılan çiftin, fındık bahçesinde elektrik akımına kapılarak ölmüş olabileceği üzerinde duruluyor.