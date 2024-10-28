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Trabzon'da Düğün Şenliğinde Yaratıcı Süpriz: Mezartaşı

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Trabzon'un Sürmene ilçesindeki bir düğünde, damadın arkadaşları, evlenecekleri için arkadaşlarına mezar taşı yaptırarak ilginç bir süprize imza attılar. Düğün, renkli anlara sahne oldu.

Trabzon'da düğünde renkli görüntüler: Evlenen arkadaşlarına mezar taşı yaptırdılar

TRABZON - Trabzon'un Sürmene ilçesinde düğüne gelen damadın arkadaşları evliliğe adım atan arkadaşları için mezar taşı yaptırdılar, evlenmeden önceki hayatı için helallik aldılar.

Sürmene ilçesinde Cevat Can ve Elif Çilingir çiftinin düğününe katılanlar damadın arkadaşlarının ilginç süprizine tanık oldular. Düğüne üzerinde damadın isminin yazılı olduğu ve ölüm tarihi 26.10.2024 ile ölüm nedeni "Evlilik" yazılı olduğu mezar taşı ile gelen damadın arkadaşları, düğüne katılanları tebessüm ettirdi. Cenazelere gönderilen "Acı kaybımız" yazılı çelenk ile mezar taşını taşıyan arkadaşları kendi aralarından seçtikleri bir hocadan da tıpkı bir cenazedeki gibi evlenen arkadaşları için helallik aldılar.

Renkli anların yaşandığı düğünde "Bekar dünyasından evlilik hayatına intikal eden Cevat kardeşimizi nasıl bilirdiniz?" ve "Bekar zamanlarından kalma haklarınızı helal ediyor musunuz?" gibi sorularla helallik istemesinin ardından arkadaşları damada haklarını helal ederken, düğün hediyesi takı olarak emzik, mutfak önlüğü ve mutfak eldiveni hediye ederek hediyelerini damadın boynuna astılar.

Trabzon'da Düğün Şenliğinde Yaratıcı Süpriz: Mezartaşı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Sürmene Trabzon Magazin Güncel Yaşam

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