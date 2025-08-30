Trabzon'da Devrilen Otomobilin Sürücüsü Yaralandı

Trabzon'da Devrilen Otomobilin Sürücüsü Yaralandı
Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki Karşıyaka Mahallesi'nde, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı otomobil devrildi. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Karşıyaka Mahallesi'nde İ.K. idaresindeki 61 EC 621 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Yaralanan sürücü, 112 Acil Sağlık ekiplerince sevk edildiği hastanede tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Hatice Diler - Güncel
