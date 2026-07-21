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Trabzon'da dereye düşen yabancı uyruklu kişi hayatını kaybetti

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Trabzon'un Çaykara ilçesinde yürüyüş yaparken dengesini kaybeden Abdulaziz Alharbi dereye düştü. Arkadaşları kurtarmak için suya girse de mahsur kaldı. Ekiplerin çalışmasıyla iki kişi kurtarıldı, Alharbi'nin cansız bedenine ulaşıldı.

Trabzon'un Çaykara ilçesinde dereye düşen yabancı uyruklu kişi, yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Demirkapı Mahallesi Haldizen Deresi mevkisinde Abdulaziz Alharbi (39) ile iki arkadaşı yürüyüşe çıktı.

Bu sırada dengesini kaybeden Alharbi, dereye düştü. Alharbi'yi kurtarmak için dereye giren iki arkadaşı da suyun şiddeti nedeniyle mahsur kaldı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu, deredeki bir ağaca tutunarak bekleyen iki kişi ile Alharbi'nin cansız bedeni halat yardımıyla kıyıya çıkarıldı.

Olayda hafif yaralanan iki kişi, Çaykara Mehmet İlhan Durgun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Alharbi'nin cenazesi, savcılık incelemesinin ardından aynı hastanenin morguna götürüldü.

Çaykara Kaymakamı Ahmet Refik Arık ve Belediye Başkanı Hanefi Tok, olay yerine gelerek yürütülen çalışmaları takip etti ve hayatını kaybeden kişinin yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk
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