Trabzon'da Depremde Hayatını Kaybedenler İçin Anma ve Dua Programı Düzenlendi

Trabzon'da, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler için anma ve dua programı düzenlendi.

Ayasofya Camisi'nde gerçekleştirilen programa Vali Aziz Yıldırım, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu ve vatandaşlar katıldı.

Sabah namazının kılınmasının ardından Kur'an-ı Kerim okundu, ilahiler söylendi.

İl Müftüsü Selami Aydın'ın depremde yaşamını yitirenler için dua ettiği program, vatandaşlara çorba ikramıyla sona erdi.