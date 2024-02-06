Trabzon'da Depremde Hayatını Kaybedenler İçin Anma ve Dua Programı Düzenlendi
Trabzon'da meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler için Ayasofya Camisi'nde anma ve dua programı düzenlendi. Programa Vali Aziz Yıldırım, Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu ve vatandaşlar katıldı. Sabah namazının ardından Kur'an-ı Kerim okundu ve ilahiler söylendi. İl Müftüsü Selami Aydın'ın dua ettiği program, çorba ikramıyla sona erdi.
Trabzon'da, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler için anma ve dua programı düzenlendi.
Ayasofya Camisi'nde gerçekleştirilen programa Vali Aziz Yıldırım, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu ve vatandaşlar katıldı.
Sabah namazının kılınmasının ardından Kur'an-ı Kerim okundu, ilahiler söylendi.
İl Müftüsü Selami Aydın'ın depremde yaşamını yitirenler için dua ettiği program, vatandaşlara çorba ikramıyla sona erdi.