Trabzon'da Çaykara Kaymakamı öğretmen ve öğrencilerle iftar yaptı

Trabzon'da Çaykara Kaymakamı Gürdal Erbek, öğretmen ve öğrencilerle iftar yaptı.

Ataköy Cevdet Sunay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde düzenlenen iftar programına Kaymakam Erbek, Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Çamurali, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Emre Can Narin, okul idarecileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Kaymakam Erbek, iftarda sohbet ettiği öğrencilere derslerinde başarı diledi.