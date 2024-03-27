Üye Girişi
Haberler

Trabzon'da Çaykara Kaymakamı öğretmen ve öğrencilerle iftar yaptı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'da Çaykara Kaymakamı Gürdal Erbek, öğretmen ve öğrencilerle iftar yaptı.

Ataköy Cevdet Sunay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde düzenlenen iftar programına Kaymakam Erbek, Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Çamurali, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Emre Can Narin, okul idarecileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Kaymakam Erbek, iftarda sohbet ettiği öğrencilere derslerinde başarı diledi.

Kaynak: AA / Güncel

Hanefi Tok Trabzon Çaykara Eğitim Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title