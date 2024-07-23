Trabzon'da Bahçede Çalışırken Yorgun Mermi İsabet Eden Kadın Ağır Yaralandı

TRABZON'un Düzköy ilçesinde bahçede çalışırken beline yorgun mermi isabet eden Fatma Cebeci (79), ağır yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde ilçenin Taşocağı Mahallesi'nde meydana geldi. Evinin önündeki bahçede çalışan Fatma Cebeci, bir anda kanlar içerisinde kalıp, yere düştü. Yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin ilk müdahalede bulunduğu Cebeci, ambulansla Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Cebeci'nin beline giren yorgun mermi ile yaralandığı belirlendi. Kaburga ve bağırsaklara zarar veren mermi çekirdeği ameliyatla vücudundan çıkarılan Cebeci'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Jandarma ekipleri, silahı ateşleyen kişi ya da kişilerin tespiti için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.