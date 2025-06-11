Trabzon'da 'Atatürk Trabzon'da' Belgeselinin İlk Gösterimi Yapıldı

Trabzon'da 'Atatürk Trabzon'da' Belgeselinin İlk Gösterimi Yapıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya'nın öncülüğünde hazırlanan belgesel, Mustafa Kemal Atatürk'ün Trabzon ziyaretlerini ve vasiyetini anlatıyor. Belgeselin ilk gösterimi Ortahisar Belediyesi önünde yapıldı.

Trabzon'da, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya'nın öncülüğünde hazırlanan "Atatürk Trabzon'da" belgeselinin ilk gösterimi gerçekleştirildi.

Gösterimi Ortahisar Belediyesi önünde yapılan belgesel, Mustafa Kemal Atatürk'ün Trabzon ziyaretlerini ve son ziyaretinde malvarlığını Türk milletine armağan ettiği vasiyetini anlatıyor.

Tarihçi ve araştırmacı isimlerin anlatımlarıyla desteklenen belgeselin yönetmenliğini Atilla Alp Bölükbaşı, proje danışmanlığını ise tarihçi Veysel Usta üstleniyor.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, gösterim öncesi yaptığı konuşmada, belediye başkanı seçildiği ilk günlerde bu belgeselin yapımına karar verdiklerini belirtti.

Belgeselin hazırlık süreçleri hakkında bilgi veren Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Trabzon'umuzu 3 defa ziyaretleriyle onurlandırdılar. İlk ziyaretleri 1924, ikinci ziyaretleri 1930, üçüncü ve son ziyaretleri ise 10 Haziran 1937 tarihinde gerçekleşti, yani dün, bugün 11 Haziran. Bundan 88 yıl önce bugünlerde Atatürk, mal varlığını Soğuksu'daki Atatürk Köşkü'nde Türk milletine bağışlamıştır."

Kaya, bunu herkesin bilmesini istediklerini anlatarak, belgeselin önemine dikkati çekti.

Bu önemli belgeselin Trabzon'un farklı noktalarında vatandaşlarla buluşturulacağını vurgulayan Kaya, şunları kaydetti:

"Belgeselimize emek, katkı, destek veren birbirinden değerli bilim insanlarımıza, Trabzon'umuzun yetiştirdiği saygın tarihçimiz Veysel Usta ağabeyime, Sunay Akın'a, Sinan Meydan'a katkıları ve emekleri için hepinizin huzurunda çok teşekkür ediyorum. Tarihe bir not olarak düştüğümüz bu belgeselimizi, Trabzon'umuzun farklı noktalarında da vatandaşlarımızla buluşturacağız."

Konuşmaların ardından kurulan dev ekranda "Atatürk Trabzon'da" belgeselinin ilk gösterimi yapıldı.

Kaynak: AA / Meltem Yılmaz Karakurum - Güncel
ABD, Bağdat Büyükelçiliğini tahliye etme kararı aldı

Ordu alarmda! ABD, o ülkedeki büyükelçiliğini tahliye ediyor
Ferdi Zeyrek soruşturmasında 2 şüpheli serbest

Ferdi Zeyrek soruşturmasında gözaltına alınanlarla ilgili karar
Madleen gemisindeki Türk aktivist Şuayb Ordu yarın serbest bırakılıyor

İsrail'in alıkoyduğu gemideydi! Türk aktivistin akıbeti belli oldu
Kendisini rahatsız eden erkeği ayaklarından vuran kadın, o anları sosyal medyadan paylaştı

Kendisini rahatsız eden erkekten intikamını böyle aldı
Meltem Miraloğlu: Aşk filmi çekeceğiz diyerek PKK kampına götürdüler

Meltem Miraloğlu: Aşk filmi çekeceğiz diyerek PKK kampına götürdüler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ekrem İmamoğlu 'bilirkişi davası' duruşmasına katılmayacak

Yarın hakim karşısına çıkacaktı! İmamoğlu'ndan yeni karar
Danimarka parlamentosundan tarihi karar! ABD, Grönland'da askeri üs kuracak

Trump'ın göz diktiği ülkede ABD askeri üs kuracak
Tottenham'ın yıldızı Maddison Galatasaray formasını giydi, taraftarları heyecan bastı

Dünyaca ünlü isim Galatasaray formasını giydi taraftarı heyecan bastı
Elizabeth Hurley'den cesur kutlama! 60 yaşına çıplak girdi

Ünlü oyuncudan cesur kutlama! Yeni yaşına çıplak girdi
Dünyanın en iyi takımları belli oldu: Galatasaray ve Fenerbahçe arasında büyük çekişme

Dünyanın en iyi takımları belli oldu! Ezeli rakipler burada da yarıştı
Bayram boyunca radar şikayeti yağdı! Hız sınırı levhalarına düzenleme geliyor

Bayram boyunca radar şikayeti yağdı! Tepkiler üzerine harekete geçildi
Arda Turan gözünü Süper Lig'in yıldız kalecisine dikti

Gözünü Süper Lig'in yıldız kalecisine dikti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.