Trabzon'da asfalt serimi nedeniyle Esentepe Mahallesi ulaşıma kapanacak

Trabzon'un Esentepe Mahallesi'nde asfalt serim çalışmaları nedeniyle 2 gün süreyle araç trafiği kapatılacak. Büyükşehir Belediyesi, sürücülerin alternatif güzergahları kullanmalarını ve trafik işaretlerine uymalarını rica etti.

Trabzon'da asfalt serim çalışmaları dolayısıyla Esentepe Mahallesi iki gün süreyle araç trafiğine kapatılacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekiplerince mahallede asfalt serim çalışmaları gerçekleştirilecek.

Çalışmalar nedeniyle Trafik, bugün ve yarın akşam 21.00'den yarın saat 05.00'e kadar geçici olarak trafiğe kapatılacak.

Açıklamada, doğu yönünden Değirmendere-Çömlekçi Tanjant Yolu bağlantı girişinden Baro Kavşağı'na kadar olan yol trafiğe çift yönlü kapatılacağı belirtilerek, "Çalışmalar süresince sürücülerin alternatif güzergahları kullanmalarını ve trafik işaretleri ile yönlendirmelere uymalarını özellikle rica ediyoruz. Yapacağımız asfalt çalışmalarıyla yol konforunu ve sürüş güvenliğini artırmayı hedefliyoruz. Bu süreçte göstereceğiniz sabır ve anlayış için tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

