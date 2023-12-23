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Trabzon'da Arazi Anlaşmazlığından Kaynaklanan Cinayet Davası Açıldı

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Trabzon'da üvey kardeşi ve onun eşini öldüren Şükrü Yıldız hakkında 48 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı. İddianamede, suç aleti silahtaki 9 kurşundan 4'ünün Osman İğci'ye, 5'inin ise Havva İğci'ye isabet ettiği ortaya çıktı.

TRABZON'da, 3 ay önce 'arazi anlaşmazlığı'ndan husumetli olduğu üvey kardeşi Osman (55) ile onun eşi Necla İğci'yi (53) tabancayla vurarak öldüren Şükrü Yıldız (79) hakkında, 'Nitelikli kasten öldürme'den, 'haksız tahrik' indirimiyle 2 farklı suçtan 48 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Olay, 13 Eylül'de, Yomra ilçesi Kayabaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Şükrü Yıldız, arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olduğu üvey kardeşi Osman İğci ve onun eşi Necla İğci'yi, kendi evinin yakınında, tabancayla vurdu. İğci çifti, olay yerinde öldü. Savcılık incelemesinin ardından cenazeler, ilçede toprağa verildi. Gözaltına alınan Şükrü Yıldız, tutuklandı.

9 KURŞUN SIKMIŞ

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanıp, Şükrü Yıldız hakkında 'Nitelikli kasten öldürme' suçundan 'haksız tahrik' indirimiyle 2 farklı suçtan 18'er yıldan 24'er yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, suç aleti silahtaki 9 kurşundan 4'ünün Osman İğci'ye, 5'inin ise Havva İğci'ye isabet ettiği ortaya çıktı. Olay yerindeki evin çatısı ve çevresinde taş parçalarının bulunduğu dosyada yer aldı.

'AMACIM KORKUTMAKTI'

Sorgudaki ifadesinde, olayı anlatan Yıldız'ın, "Evde oturuyordum. Kim olduğunu anlamadığım kişiler evimin çatısına ve duvarına taş atıyordu. Sinirlerim bozuldu, bağırma sesi de duydum. Dışarı çıkıp, yaklaşık 50 metreden, yaşlılıktan kaynaklı iyi göremediğim için kim olduğunu anlamadığım ve taş atanlara silahla ateş ettim. Kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum. Amacım taşların bize zarar vermemesi ve onları korkutmaktı. Olay sonrası eşim koşarak yanıma gelerek, 'Ne yapıyorsun vurdun onları' dedi. Eve dönerek silahı odamdaki çekmeye koyup teslim oldum" dediği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Şükrü Yıldız Trabzon Eylül Adliye Cinayet Suç Hukuk Güncel Haberler

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