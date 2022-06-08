Anne ve bebeğinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında Trabzon'un Yomra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında anne ve bebeği yaralandı. Trabzon'un Yomra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında anne ve bebeği yaralandı. İlçe merkezinde Adem T'nin kullandığı 61 AEZ 042 plakalı hafif ticari araç, kucağındaki bebeği ile yolun karşısına geçmeye çalışan Pınar Altınkaya'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan anne ve 1 yaşındaki Alparslan Altınkaya, yaralandı. Yaralanan anne ve bebeği, ambulansla sevk edildikleri Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Sürücünün gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. AA / Salih Yıldırım - Güncel Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Anne ve bebeğinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.