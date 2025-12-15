Trabzon'da, 16 firari hükümlü yakalandı
Trabzon'da, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 16 firari hükümlü ve çeşitli suçlardan aranan 11 şüpheli yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli ilçelerde arama çalışmalarını sürdürdü ve yakalanan şahıslar adli işleme tabi tutuldu.
Trabzon'da, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 16 firari hükümlü ve çeşitli suçlardan aranan 11 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Ortahisar, Of, Arsin, Beşikdüzü, Sürmene, Vakfıkebir, Köprübaşı, İlçe Emniyet Müdürlükleri'nce aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.
Ekipler, çeşitli suçlardan 3 ay ile 18 yıl 9 ay arasında değişen kesinleşmiş hapis cezası bulunan 16 firari hükümlü ile haklarında çeşitli suçlardan aranan 11 şüpheliyi yakaladı.
Hükümlüler, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi, diğer şüpheliler hakkında ise adli işlem yapıldı.