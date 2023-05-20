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Trabzon'da 23 yıl önce deniz faciasında hayatını kaybeden 38 kişi törenle anıldı

Trabzon'da 23 yıl önce deniz faciasında hayatını kaybeden 38 kişi törenle anıldı

Güncel Haberler

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde 23 yıl önce meydana gelen deniz faciasında hayatını kaybeden 38 kişi için anma töreni düzenlendi.

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde 23 yıl önce meydana gelen deniz faciasında hayatını kaybeden 38 kişi için anma töreni düzenlendi.

İlçe merkezindeki Doğu Gözaçan Parkı'nda hayatlarını kaybedenler anısına yaptırılan anıt önünde organize edilen törene, vefat edenlerin yakınlarının yanı sıra Kaymakam Ferhat Vardar, İlçe Belediye Başkanı Ramis Uzun ve diğer ilgililer katıldı.

Kaymakam Vardar ve Belediye Başkanı Uzun, yaşamını yitirenler anısına üzerinde "Unutulmadınız" yazılı çelengi denize bıraktı.

Tören, Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından tamamlandı.

Beşikdüzü ilçesinde 20 Mayıs 2000'de, denize açılan iki kayığın alabora olması sonucu 38 kişi hayatını kaybetmişti.

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Kaynak: AA / Güncel

Ramis Uzun Beşikdüzü Hisarcık Trabzon Güncel Haberler

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