Haberler

Trabzon'da 2 bin çocuğun katılımıyla "tekne orucu" etkinliği yapıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde düzenlenen 'tekne orucu' etkinliği, 4-12 yaş arasındaki 1850 çocuğun katılımıyla gerçekleştirildi. Çocuklar, geleneksel oyunlarla eğlendi ve dualar ettikten sonra oruçlarını açtılar.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde 4-12 yaş arasındaki 1850 çocuğun katılımıyla "tekne orucu" etkinliği düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesince Hanife Hatun Camisi'nde düzenlenen etkinliğe katılan çocuklar, Nasrettin Hoca ve Karagöz-Hacivat oyunları ile eğlenceli anlar yaşadı.

Türk bayraklarının açılan etkinlikte, dualar okunup, ilahiler söylendi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, yaptığı açıklamada, ramazanın manevi atmosferini yaşatmaya çalıştıklarını söyledi.

Yaptıkları etkinliklerle gelenekleri yaşattıklarını dile getiren Genç, "Burada gördüğümüz gibi cıvıl cıvıl çocuklarımızı hem camiyle tanıştırdık hem de oruçla buluşturduk. Tekne orucunu bugün ifa ettiler. Yapılan gösterilerin akabinde şimdi de oruçlarını açmaya gidecekler. Bundan dolayı çok mutluyuz. Öncelikle bir geleneği yaşattığımız ve çocuklarımıza daha küçük yaşlarında bunu öğrettiğimiz için çok mutluyuz." diye konuştu.

Etkinliğe katılan çocuklar daha sonra avluda kurulan iftar çadırında oruçlarını açtı.

Programa Vali Tahir Şahin, İl Müftüsü İsmet Çiçek, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu ve AK Parti Kadın Kolları İl Başkanı Ayfer Cihan da katıldı.

Kaynak: AA / Enes Sansar
İran'daki savaş başka bir komşumuza sıçradı: Onlarca ölü var

İran'daki savaş başka bir komşumuza sıçradı: Onlarca ölü var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD İran uçaklarını imha etti! Açıklamalar art arda geldi

Savaşın seyrini değiştirecek görüntü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkarak veriler! İşte en yaşlı il

Erdoğan "Felaketi yaşıyoruz" demişti! Gelen veriler hayli vahim
Kızını istismar ederken suçüstü yakalanan sapık babaya beraat! Genç kız isyan etti

Öz kızını istismar ederken suçüstü yakalandı! Karar isyan ettirdi
Türkiye'nin 20 milyon ödülle aradığı Sipan Hemo Suriye Bakan Yardımcısı oldu

Türkiye'nin 20 milyon ödülle aradığı isim bakan yardımcısı oldu
ABD İran uçaklarını imha etti! Açıklamalar art arda geldi

Savaşın seyrini değiştirecek görüntü
Arda ve Haaland'ın görüntüsü maça damga vurdu

3-0'lık maça damga vuran kare!
Girdiği markette kabusu yaşadı: Valizin altından kan damlıyor

Markette kabusu yaşadı: Valizin altından kan damlıyor