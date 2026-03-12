Trabzon'da 2 bin çocuğun katılımıyla "tekne orucu" etkinliği yapıldı

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde 4-12 yaş arasındaki 1850 çocuğun katılımıyla "tekne orucu" etkinliği düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesince Hanife Hatun Camisi'nde düzenlenen etkinliğe katılan çocuklar, Nasrettin Hoca ve Karagöz-Hacivat oyunları ile eğlenceli anlar yaşadı.

Türk bayraklarının açılan etkinlikte, dualar okunup, ilahiler söylendi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, yaptığı açıklamada, ramazanın manevi atmosferini yaşatmaya çalıştıklarını söyledi.

Yaptıkları etkinliklerle gelenekleri yaşattıklarını dile getiren Genç, "Burada gördüğümüz gibi cıvıl cıvıl çocuklarımızı hem camiyle tanıştırdık hem de oruçla buluşturduk. Tekne orucunu bugün ifa ettiler. Yapılan gösterilerin akabinde şimdi de oruçlarını açmaya gidecekler. Bundan dolayı çok mutluyuz. Öncelikle bir geleneği yaşattığımız ve çocuklarımıza daha küçük yaşlarında bunu öğrettiğimiz için çok mutluyuz." diye konuştu.

Etkinliğe katılan çocuklar daha sonra avluda kurulan iftar çadırında oruçlarını açtı.

Programa Vali Tahir Şahin, İl Müftüsü İsmet Çiçek, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu ve AK Parti Kadın Kolları İl Başkanı Ayfer Cihan da katıldı.