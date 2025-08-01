Trabzon'da 16 Ayda 1805 Aileye Evde Sıcak Yemek Hizmeti

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Trabzon Büyükşehir Belediyesi, 2024 yılı nisan ayından itibaren 1805 aile ve 2842 kişiye evde sıcak yemek hizmeti sundu. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, özellikle yaşlı, yatağa bağımlı ve özel gereksinimli bireylerin beslenme ihtiyaçlarını karşılıyor.

Trabzon Büyükşehir Belediyesince 16 ayda 1805 aile ve 2 bin 842 kişiye evde sıcak yemek hizmeti verildiği belirtildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, her gün hazırlanan kahvaltı ve ana öğün yemeklerin ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırıldığı ifade edildi.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığının Evde Sıcak Yemek Hizmeti kapsamında, 2024 yılı nisan ayından bugüne kadar 1805 aile ve 2 bin 842 kişiye evde sıcak yemek hizmeti verildiği aktarıldı.

Açıklamada, evinde yemek pişiremeyecek durumda olan yaşlı, yatağa bağımlı ve özel gereksinimli bireylerin faydalandığı hizmet ile vatandaşların günlük beslenme ihtiyaçlarının karşılandığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Güncel
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