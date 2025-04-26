Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nden Engellilere Tekerlekli Sandalye Desteği

Trabzon Büyükşehir Belediyesince 91 engelliye akülü, 51 engelliye de manuel tekerlekli sandalye desteği sağlanacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı öncülüğünde yurt dışındaki dernek ve hayırseverlerin desteğiyle tekerlekli sandalye ve çeşitli tıbbi destek ekipmanları temin edildi.

Trabzon'da ulaştırılan 91 akülü ve 51 manuel tekerlekli sandalye ile diğer malzemeler, 10-16 Mayıs'ta Engelliler Haftası'nda düzenlenecek törenle özel gereksinimli bireylere teslim edilecek.

Açıklamada, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in şu ifadelerine yer verildi:

"Engelli ve özel bireylerimizin yaşamını kolaylaştırmak ve onların toplum içindeki yerini güçlendirmek, öncelikli görevlerimiz arasında yer alıyor. Büyükşehir Belediyesi olarak bu alanda önemli projeler yürütüyoruz. Yurt dışından şehrimize ulaştırdığımız bu çok kıymetli malzemeler sadece fiziksel destek değil, aynı zamanda bir dayanışma ve gönül bağı örneğidir. Bu bağın kurulmasında emeği geçen tüm hayırsever gurbetçilerimize yürekten teşekkür ediyorum."