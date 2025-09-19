Haberler

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nden Başkan Genç Hakkında Açıklama

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Başkan Ahmet Metin Genç hakkında çıkan '6222 cezası' haberlerinin asılsız olduğunu duyurdu ve kamuoyuna doğru bilgilendirme yapma çağrısında bulundu.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Başkan Ahmet Metin Genç'in hakkında çıkan "6222 cezası" haberlerinin asılsız olduğu belirtildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, "Başkanımız Sayın Ahmet Metin Genç hakkında servis edilen '6222 cezası' haberleri asılsızdır. Bu tür iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Kendi iç hesaplaşmaları üzerinden şehrimizi, belediyemizi ve başkanımızı gündeme getirmeye çalışanlara itibar etmeyiniz. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi önemle rica olunur." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Güncel
