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Trabzon Araklı'da balıkçının ölümüne yol açan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

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Trabzon'un Araklı ilçesi açıklarında dün balıkçı teknesinde ağ toplanırken kopan makara sistemi balıkçıların üzerine düştü. Ağır yaralanan 40 yaşındaki balıkçı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken kaza anı teknenin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Trabzon'un Araklı ilçesinde bir balıkçının teknedeki makara sisteminin koparak üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybettiği kaza anı, teknenin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İlçe açıklarında dün balıkçı teknesinde, denize serilen ağın toplandığı sırada kopan makara sistemi balıkçıların üzerine düştü. Kazada ağır yaralanan İzzet Sırtbaşı (40), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza anı ise teknenin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, ağın bağlı olduğu vinç ve makara sisteminin balıkçıların üzerine devrildiği anlar yer aldı.

Kaynak: AA
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