Trablus'tan Ayrılmak İsteyen Türk Vatandaşları İçin İlk THY Uçağı Kalktı

Trablus'tan Ayrılmak İsteyen Türk Vatandaşları İçin İlk THY Uçağı Kalktı
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Libya'nın başkenti Trablus'ta yaşanan olaylar sonrası Türk vatandaşlarını taşıyan ilk Türk Hava Yolları uçağı kalktı. Uçuş, Türkiye'nin Trablus Büyükelçiliği'nin koordinasyonu ile gerçekleştirildi.

Libya'nın başkenti Trablus'ta yaşanan olayların ardından kentten ayrılmak isteyen Türk vatandaşlarını taşıyan ilk Türk Hava Yolları (THY) uçağı kalktı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Mitiga Uluslararası Havalimanı'ndan düzenli uluslararası uçuşlar 16 Mayıs tarihinde başladı.

Bu bağlamda Türk vatandaşlarını taşıyan ilk THY uçağı Mitiga Uluslararası Havalimanı'ndan bugün itibarıyla ayrıldı.

Trablus'tan ayrılmak isteyen ve büyük çoğunluğu ülkede geçici ikamet eden, aralarında Libya Build 2025 Fuarına katılmak üzere Trablus'a gelen şirket temsilcilerinin de bulunduğu Türk vatandaşları, Türkiye'nin Trablus Büyükelçiliğinin koordinasyonunda bu seferle ülkeden çıkış yaptı.

Türkiye'nin Trablus Büyükelçiliğinin de mesaisine normal düzeninde devam ettiği bilgisi alındı.

Kaynak: AA / Muhammed Semiz - Güncel
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