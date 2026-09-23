TPLF, Mekelle Havalimanı'nı ele geçirdi; Etiyopya Hava Yolları uçuşları durdurdu

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ADDİS Etiyopya'nın kuzeyinde Tigray bölgesinin başkenti Mekelle'deki Alula Aba Nega Havalimanı isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) güçleri tarafından ele geçirildi.

Yerel basına göre, hükümet ile çatışan TPLF güçleri Tigray'daki havalimanında kontrolü sağladı.

Federal hükümet ve TPLF'den havalimanının durumuna ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Etiyopya Hava Yollarından yapılan açıklamada ise Mekelle, Aksum ve Şire kentlerine uçuşların "Tigray bölgesindeki mevcut durum" nedeniyle geçici olarak durdurulduğu bilgisi paylaşıldı.

Seferlerin yeniden başlayacağı tarihin daha sonra açıklanacağı kaydedildi.

Havalimanının kontrolüne ilişkin haberlerin ardından bölgedeki üç kente hava ulaşımı kesildi.

Mekelle'deki havalimanının TPLF tarafından ele geçirilmesi, TPLF'nin de aralarında bulunduğu, ülkenin farklı bölgelerinden 7 örgüt ve siyasi yapının hükümete karşı ittifak kurma kararı sonrası gelmesi dikkati çekti.

Uzmanlar ise yaşanan gelişmelerin Etiyopya'da yeniden bir iç savaşa neden olabileceği uyarısı yapıyor.

Yeniden iç savaş endişesi

Etiyopya federal hükümeti ile TPLF arasında 2020'de yaşanan iç savaş, Kasım 2022'de Güney Afrika'nın Pretoria kentinde imzalanan anlaşmayla sona ermişti. İç savaşta yüz binlerce kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

Anlaşmaya rağmen Tigray'ın batısındaki tartışmalı bölgelerin statüsü ve silahsızlanma gibi konularda anlaşmazlıklar sürdü. Federal hükümet ile TPLF'ye bağlı güçler arasında yeniden çatışmalar alevlendi.

Etiyopya'nın farklı bölgelerinden 7 örgüt ve siyasi yapı, hafta sonu federal hükümete karşı ittifak kurduklarını açıklamıştı. İttifakta, 2020-2022 arasında hükümete karşı çatışan TPLF ve diğer gruplar da bulunuyor.

Hükümete karşı ittifak kuran gruplar, Abiy Ahmed hükümetinin yerine geçici bir yönetim kurmayı hedefliyor. TPLF ise iç savaş sonrası Tigray'da 2022 barış anlaşmasının uygulanması, yerinden edilenlerin dönüşü ve tartışmalı bölgelerin statüsü konularında çözüm talep ediyor.

Kaynak: AA