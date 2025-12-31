Haberler

Kastamonu'nun Taşköprü ve Tosya ilçelerinde eğitime kar engeli

Güncelleme:
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde taşımalı eğitime, Taşköprü'de ise tüm okullarda eğitime kar yağışı ve don nedeniyle ara verildi. Ayrıca, bu ilçelerdeki kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamileler de bir gün idari izinli sayılacak.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde taşımalı eğitime, Taşköprü'de de tüm okullarda eğitime bugün ara verildi.

Kaymakamlıklardan alınan bilgiye göre, ilçelerde kar yağışı ve don etkisini sürdürüyor.

Tosya ilçesinde taşımalı, Taşköprü ilçesinde de tüm okullarda eğitime bugün ara verildi.

Eğitim öğretime tamamen ara verilen ilçelerdeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamileler de bir gün idari izinli sayılacak.

Kaynak: AA / Özgür Alantor - Güncel
