Kastamonu'nun Taşköprü ve Tosya ilçelerinde eğitime kar engeli
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde taşımalı eğitime, Taşköprü'de ise tüm okullarda eğitime kar yağışı ve don nedeniyle ara verildi. Ayrıca, bu ilçelerdeki kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamileler de bir gün idari izinli sayılacak.
Kaymakamlıklardan alınan bilgiye göre, ilçelerde kar yağışı ve don etkisini sürdürüyor.
Eğitim öğretime tamamen ara verilen ilçelerdeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamileler de bir gün idari izinli sayılacak.
Kaynak: AA / Özgür Alantor - Güncel