Tosya'da Yangın: 3 Ev Kullanılamaz Hale Geldi
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde çıkan yangında, Cumhuri·yet Mahallesi'nde Mahsun H.'ye ait evde başlayan alevler, kısa sürede çevredeki diğer evlere sıçradı. Yangında toplam 3 ev kullanılamaz duruma geldi.
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde çıkan yangında 3 ev kullanılamaz hale geldi.
Cumhuriyet Mahallesi'nde, Mahsun H'ye ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın kısa sürede Türkan H. ve Kudret H'ye ait evlere sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.
Yangında 3 ev kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA / Mehmet Ulusoylar - Güncel