Tosya'da Yanan Otomobil Kullanılamaz Hale Geldi
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde D-100 kara yolundaki bir benzin istasyonunda çıkan yangında S.K'ye ait otomobil büyük hasar gördü. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.
S.K'ye ait 25 ABZ 288 plakalı otomobil, D-100 kara yolunda bulunan bir benzin istasyonunda henüz bilinmeyen nedenden dolayı yanmaya başladı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Tosya Belediyesi İtfaiye ekipleri ve benzinlik çalışanlarının müdahalesi sonucu yangın çevreye sıçramadan söndürüldü.
Yangında otomobilde büyük çaplı hasar meydana geldi.
Kaynak: AA / Mehmet Ulusoylar - Güncel