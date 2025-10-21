Tosya'da Yanan Otomobil Kullanılamaz Hale Geldi

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

S.K'ye ait 25 ABZ 288 plakalı otomobil, D-100 kara yolunda bulunan bir benzin istasyonunda henüz bilinmeyen nedenden dolayı yanmaya başladı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Tosya Belediyesi İtfaiye ekipleri ve benzinlik çalışanlarının müdahalesi sonucu yangın çevreye sıçramadan söndürüldü.

Yangında otomobilde büyük çaplı hasar meydana geldi.