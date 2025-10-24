Tosya'da Üniversite Öğrencilerine Güvenli Gelecek Eğitimi

Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince üniversite öğrencileri, "El Ele Güvenli Geleceğe Projesi" kapsamında bilgilendirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığınca yürütülen proje kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Kastamonu Üniversitesi Tosya Meslek Yüksekokuluna stant kuruldu.

Ekipler tarafından öğrencilere proje hakkında bilgi verilerek, polis ve öğrenciler arasındaki iletişimi güçlendirmenin amaçlandığı, öğrencilerin üniversite yaşamı boyunca ihtiyaç duyabileceği her konuda destek isteyebilecekleri anlatıldı.

Tosya'nın sosyal ve kültürel dinamikleri hakkında da bilgi verilen etkinlikte öğrencilere 350 broşür dağıtıldı, kırtasiye seti hediye edildi, ikramda bulunuldu.