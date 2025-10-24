Haberler

Tosya'da Üniversite Öğrencilerine Güvenli Gelecek Eğitimi

Tosya'da Üniversite Öğrencilerine Güvenli Gelecek Eğitimi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğü, Kastamonu Üniversitesi Tosya Meslek Yüksekokulu'nda 'El Ele Güvenli Geleceğe Projesi' kapsamında üniversite öğrencilerini bilgilendirdi ve polis-öğrenci işbirliğini güçlendirmek için çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince üniversite öğrencileri, "El Ele Güvenli Geleceğe Projesi" kapsamında bilgilendirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığınca yürütülen proje kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Kastamonu Üniversitesi Tosya Meslek Yüksekokuluna stant kuruldu.

Ekipler tarafından öğrencilere proje hakkında bilgi verilerek, polis ve öğrenciler arasındaki iletişimi güçlendirmenin amaçlandığı, öğrencilerin üniversite yaşamı boyunca ihtiyaç duyabileceği her konuda destek isteyebilecekleri anlatıldı.

Tosya'nın sosyal ve kültürel dinamikleri hakkında da bilgi verilen etkinlikte öğrencilere 350 broşür dağıtıldı, kırtasiye seti hediye edildi, ikramda bulunuldu.

Kaynak: AA / Mehmet Ulusoylar - Güncel
Yüzyılın Konut Projesi başlıyor: 6 bin 750 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olunabilecek

Erdoğan'dan ev almak isteyenlere müjde! Fiyatı piyasanın çok altında
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beşiktaş'ta Rafa Silva depremi

Beşiktaş'ta Rafa Silva depremi
Özel'den CHP kurultay iptali davasının reddedilmesine ilk yorum

Kurultay iptali davasında karar çıktı, Özel'den ilk yorum geldi
Bir fotoğraf ortalığı karıştırdı: Kaz mı, ördek mi tartışması büyüyor

Tartışma yaratan fotoğraf
Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe için bomba şampiyonluk kehaneti

Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe için bomba şampiyonluk kehaneti
Beşiktaş'ta Rafa Silva depremi

Beşiktaş'ta Rafa Silva depremi
KKTC'de Erhürman görevine başladı! İlk mesajında Rumlara mesaj verdi

Erhürman görevine başladı! İlk açıklamasında Rumlara mesaj
Brezilyalı fenomenin foyası ortaya çıktı! Yasaklı madde baskınında yakalandı

Güzel fenomen baron çıktı! Baskında karga tulumba gözaltına alındı
Yeni RTÜK Başkanı Mehmet Daniş oldu

RTÜK'te Ebubekir Şahin dönemi sona erdi! İşte yeni başkan
Dünyaca ünlü oyuncu Tom Hanks halkın arasına karıştı

Metroda seyahat eden ünlü ismi görenler büyük şaşkınlık yaşadı
Tonlarca bozuk eti vatandaşa yedireceklerdi! Rezilliğin adresine mühür vuruldu

Vatandaşa yedireceklerdi! Rezilliğin adresine mühür vuruldu
Galatasaray'da 97.5 milyon euro'luk dev anlaşma

Galatasaray 97.5 milyon euro'luk dev gelirin yeni sahibi
Osimhen'in arkadaşı geliyor! Galatasaray'dan bomba bir transfer daha

Osimhen'in arkadaşı geliyor! Galatasaray'dan bomba bir transfer daha
Otelin asansör boşluğunda turistin cansız bedeni bulundu! Günlerce orada kalmış

Turistin cesedi otelde korkunç halde bulundu! Günlerce orada kalmış
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.