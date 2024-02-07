Tosya'da Samanlık ve Evde Yangın Çıktı

KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde kullanılmayan 2 samanlık ile müstakil bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Akbük köyünde meydana geldi. İzzet K.'ya ait müstakil ev ile Servet İ.'ye ait iki samanlıkta çıkan yangını görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, yangını söndürdü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.