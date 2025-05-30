Tosya'da Sahipsiz Hayvanlar İçin Bakım Evi İnşa Ediliyor

Tosya'da Sahipsiz Hayvanlar İçin Bakım Evi İnşa Ediliyor
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Kastamonu'nun Tosya ilçesinde belediye tarafından sahipsiz hayvanlar için 12 bin 370 metrekarelik bir bakım evi inşa edileceği açıklandı. Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, hayvanların burada güvenle barınacağını ve sevgiyle tedavi edileceğini duyurdu.

Kastamonu'nun Tosya ilçesine belediye tarafından sahipsiz hayvanlar için bakım evi inşa ediliyor.

Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ilçeye 12 bin 370 metrekare alana sahipsiz hayvanlar için bakım evi inşa edeceklerini belirtti.

Çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini aktaran Kavaklıgil, "Burada can dostlarımız güvenle barınacak, tedavi edilecek ve sevgiyle iyileşecek." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Mehmet Ulusoylar - Güncel
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