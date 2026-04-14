Kastamonu'da minibüs ile kamyonetin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde minibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, M.K. yönetimindeki 37 DD 147 plakalı minibüs, hastane kavşağında S.A. idaresindeki 37 ES 600 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile devrilen kamyonette bulunan S.K. yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Mehmet Ulusoylar