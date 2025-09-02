Tortum'da Şarampole Devrilen Kamyonun Sürücüsü Ağır Yaralandı

Tortum'da Şarampole Devrilen Kamyonun Sürücüsü Ağır Yaralandı
Erzurum'un Tortum ilçesinde bir hafriyat kamyonunun şarampole devrilmesi sonucu sürücü ağır yaralandı. Kaza sonrası sağlık ve kurtarma ekipleri olay yerine sevk edildi.

Erzurum'un Tortum ilçesinde şarampole devrilen kamyonun sürücüsü ağır yaralandı.

Kent merkezine 65 kilometre uzaktaki kırsal Yukarısivri Mahallesinde Erdoğan Y. idaresindeki plakası öğrenilemeyen hafriyat kamyonu, yoldan çıkarak şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan sürücü, sıkıştığı yerden ekiplerin çalışması sonrası çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Talha Koca - Güncel
