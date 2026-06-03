Haberler

Bozayı ve 3 yavrusu dron kamerasında

Bozayı ve 3 yavrusu dron kamerasında
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum'un Tortum ilçesinde bir bozayı ve üç yavrusu, amatör bir dron kullanıcısı tarafından görüntülendi. Ayılar dronu fark edince kayalıklara tırmanarak gözden kayboldu.

ERZURUM'un Tortum ilçesinde bozayı ve 3 yavrusu dron ile görüntülendi.

Tortum'un doğal güzelliklerini görüntüleyen amatör dron kullanıcısının kamerasına bozayılar yansıdı. Uzunkavak Mahallesi kırsalında dağda bozayı ve 3 yavrusu kendilerine yaklaşan dronu görünce, kayalıklara tırmanmaya başladı. Zaman zaman durarak drona bakan ayılar, 5 dakika sonra gözden kayboldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
AK Parti'de Adana, Diyarbakır, Giresun ve Siirt il başkanları görevden alındı

AK Parti'de 4 il başkanı görevden alındı

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Yolculuk nasıl geçti?' sorusuna Hacıosmanoğlu'ndan bomba yanıt

"Yolculuk nasıl geçti?" sorusuna bomba yanıt
Hindistan'da otel restoranında yangın! 21 kişi feci şekilde can verdi

Restoranda başlayan yangın oteli sardı, 21 kişi feci şekilde can verdi
Ünlü sunucu duyurdu: Sibel Can evleniyor, yeri de tarihi de belli

Sibel Can evleniyor, yeri de tarihi de belli
İlk cinsel deneyim itirafıyla gündem olmuştu! Nazlı Bulum evleniyor

İlk cinsel deneyim itirafıyla gündem olmuştu! Evlenmeye hazırlanıyor
Alexander Sörloth'u duyurdular! Fener taraftarı şokta

Sörloth'u duyurdular! Fener taraftarı şokta
Kim olduğunu tahmin edemezsiniz! Yıldız ismin genç hali olay oldu

Kim olduğunu görenler hayret ediyor
Taraftar deli olacak! Fener'in eski yıldızı Galatasaray'ı bekliyor

Taraftar deli olacak! Fener'in yıldızı Galatasaray'ı bekliyor