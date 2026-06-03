Bozayı ve 3 yavrusu dron kamerasında
Erzurum'un Tortum ilçesinde bir bozayı ve üç yavrusu, amatör bir dron kullanıcısı tarafından görüntülendi. Ayılar dronu fark edince kayalıklara tırmanarak gözden kayboldu.
ERZURUM'un Tortum ilçesinde bozayı ve 3 yavrusu dron ile görüntülendi.
Tortum'un doğal güzelliklerini görüntüleyen amatör dron kullanıcısının kamerasına bozayılar yansıdı. Uzunkavak Mahallesi kırsalında dağda bozayı ve 3 yavrusu kendilerine yaklaşan dronu görünce, kayalıklara tırmanmaya başladı. Zaman zaman durarak drona bakan ayılar, 5 dakika sonra gözden kayboldu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı