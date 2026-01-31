Mersin'de Toros Yörüklerini Yaşatma Derneği kuruldu
Mersin'in Mut ilçesinde kurulan Toros Yörüklerini Yaşatma Derneği, yörük kültürünün korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması hedefleriyle önemli bir adım attı. Dernek yönetimi, basın toplantısında faaliyetlerine dair bilgi verdi.
Mersin'in Mut ilçesinde, Toros Yörüklerini Yaşatma Derneği kuruldu.
İlçedeki bir kafede düzenlenen basın toplantısında dernek yönetimi gazetecilerle bir araya geldi.
Toplantıda derneğin kuruluş amacı, hedefleri ve önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan kültürel ve sosyal çalışmalar hakkında bilgi verildi.
Dernek Başkanı Yafes Demir, Toroslarda yüzyıllardır süregelen yörük kültürünün korunması, gelecek kuşaklara aktarılmasının temel amaçları olduğunu kaydetti.
Kaynak: AA / Ahmet Güler - Güncel