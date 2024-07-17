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Toronto'da Şiddetli Yağışlar Şehri Sular Altında Bıraktı

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Kanada'nın Toronto kenti, aylık ortalama yağış miktarını aşan şiddetli yağışlarla mücadele ediyor. Kanada Çevre Bakanlığı'nın aşırı yağış uyarısı sonrası şehir sular altında kaldı.

TORONTO, 16 Temmuz (Xinhua) -- Kanada'nın Toronto kenti Salı günü sadece birkaç saat içinde şehrin aylık ortalama yağış miktarından daha fazla yağış aldı.

Kanada Çevre Bakanlığı'nın bazı bölgelerde 125 milimetrelik aşırı yağış uyarısı yapmasının ardından Toronto şehri adeta sular altında kaldı.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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