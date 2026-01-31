Haberler

İtalya'da göstericiler ile polis arasında çatışma yaşandı

Güncelleme:
İtalya'nın Torino kentinde, boşaltılan bir sosyal merkez dolayısıyla yapılan protesto yürüyüşünde göstericiler ile polis arasında çatışma yaşandı. Olaylarda en az 11 kişi yaralandı, polis birlikleri göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su ile müdahale etti.

İtalya'nın kuzeyindeki Torino kentinde, bir sosyal merkezin boşaltılması dolayısıyla düzenlenen yürüyüşte göstericiler ile polis arasında çatışma yaşandı.

İtalya'da kamuoyunda "Askatasuna" adıyla bilinen Torino kentinde 1996'dan bu yana sosyal merkez olarak kullanılan bir binanın, emniyet güçlerince 18 Aralık 2025'te boşaltılması bugün kentte bir kez daha protesto edildi.

İlk olarak 20 Aralık 2025'te meydanlara inen göstericiler, bugün geniş katılımlı bir protesto yürüyüşü daha düzenledi. Bu yürüyüşün de son bölümünde aralık ayındaki gösterideki gibi olaylar çıktı.

Yaklaşık 15 bin kişinin katıldığı bugünkü yürüyüşte, bir grup gösterici boşaltılan sosyal merkez binasına yürümek isteyince güvenlik güçleriyle karşı karşıya geldi.

Regina Margherita Caddesi'nde göstericilerden bir grubun, taş, ses çıkaran patlayıcı maddeler ve şişeleri atmasıyla başlayan olaylarda, güvenlik güçleri, göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su sıkarak göstericilere müdahale etti.

Bazı göstericiler yollara barikatlar kurmak için çevredeki restoranların sandalyelerini, masalarını ve de büyük çöp kutularını devirdi. Bazı çöp kutuları ateşe verildi.

Olaylar sırasında 1 polis aracının da ateşe verildiği görüldü.

Polisle göstericilerin çatıştığı olaylar sırasında çevredeki pek çok park halindeki araç da zarar gördü.

11 kişi yaralandı

İtalyan basınındaki haberlerde, caddeleri savaş alanına dönen Torino'daki olaylarda en az 11 kişinin yaralandığı bildirildi.

Ayrıca yine olaylar sırasında, yaralı bir polisin göstericilerin arasında kaldığı ve burada darp edildiği belirtildi.

Savunma Bakanı Guido Crosetto da ABD merkezli X şirketinin platformunda, göstericilerin darp ettiği güvenlik görevlisinin videosunu paylaşarak, şu ifadeleri kullandı:

"Bunlar protestocu değil. Hatta suçlu bile değiller. Düşman gibi, terörist gibi, gerilla gibi davranıyorlar, zarar vermek istiyorlar, nefretle hareket ediyorlar. Başka silahları olsaydı, onları kullanırlardı. Bu yüzden, hiçbir indirim veya hafifletici sebep olmaksızın, oldukları gibi muamele görmeliler. Bizleri korumaya yemin ettikleri için şiddete katlanmak zorunda kalan polis güçleriyle tam dayanışma içindeyim."

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani de ABD merkezli X şirketinin platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, anarşist grupların Torino'nun merkezini savaş alanına döndürdüğünü belirterek, "Bu yüzden hükümetin hazırladığı yeni güvenlik düzenlemelerine ihtiyacımız var. Ülkemizde kamu düzenini sağlayan polis, jandarma ve mali polisle dayanışma içindeyim." ifadesini kullandı.

Tajani, bir polis memurunun yerde darp edildiği görüntülerin de kendisini öfkelendirdiğini vurguladı.

Torino Belediye Başkanı Stefano Lo Russo da çıkan olaylarla ilgili yaptığı açıklamada, "Maskeli ve şiddet yanlısı protestocu grupların organize biçimde gösteriye sızarak yürüyüşten ayrılması ve şiddet eylemlerine yol açması nedeniyle meydana gelen ciddi olayları kesin ve net bir şekilde kınıyorum. Bu, insanların güvenliğini tehlikeye atan ve şehre ciddi zarar veren suç teşkil eden bir davranıştır." yorumunu yaptı.

Kaynak: AA / Barış Seçkin - Güncel
