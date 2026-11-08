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Torbalı'da kafe tartışması silahlı kavgaya dönüştü, 1 kişi yaralandı

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İzmir'in Torbalı ilçesinde bir kafede çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü, 1 kişi bacağından yaralandı ve 2 şüpheli gözaltına alındı. Yaralının hastaneye kaldırıldığı ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İzmir'in Torbalı ilçesinde silahlı kavgada 1 kişi yaralandı, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir kafede F.H. (51) ile iş yeri çalışanı U.A. (22) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kafeden ayrılan F.H. bir süre sonra kafeye oğlu T.H. (27) ile döndü. F.H'nin tabancayla ateş açması üzerine iş yeri çalışanı F.İ. (22) bacağından yaraladı.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan F.İ'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis, olayın ardından bölgeden uzaklaşan F.H. ve oğlu T.H'yi yakaladı.

Kaynak: AA
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