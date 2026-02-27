İzmir'de geri dönüşüm fabrikasında yangın
Torbalı'nın Subaşı Mahallesi'nde bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında, saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Gökyüzüne yükselen dumanı fark edenlerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda İtfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, çevre güvenliğini aldı. İtfaiye ekipleri söndürme çalışması başlattı. Gökyüzüne yükselen duman ilçenin pek çok noktasından görüldü. İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı