Torbalı'da evinde 2,5 kilogram kubar esrar bulunan zanlı tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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İzmir'in Torbalı ilçesinde jandarmanın Göllüce Mahallesi'ndeki bir eve düzenlediği operasyonda 2,5 kilogram kubar esrar ele geçirildi. Evinde uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
İzmir'in Torbalı ilçesinde evinde 2,5 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilen zanlı tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, C.A'nın Göllüce Mahallesi'ndeki evinde uyuşturucu bulundurduğu bilgisi üzerine adrese operasyon düzenledi.
Evde yapılan aramalarda 2,5 kilogram kubar esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan C.A, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA