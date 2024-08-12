Üye Girişi
Haberler

Toprakkale'de kaybolan genç kızın ailesi endişeli

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde 17 gün önce evden çıkan ve bir daha dönmeyen Gülhan Karabacak'ın ailesi kızlarının bulunmasını istiyor. Her geçen gün umutlarının tükendiğini belirten aile, kızlarının hayatından endişe ediyor.

OSMANİYE'nin Toprakkale ilçesinde, 17 gün önce evden çıkan ve bir daha dönmeyen Gülhan Karabacak'ın (23) ailesi kızlarının hayatından endişe ediyor. Her geçen gün umutlarının tükendiğini belirten aile, kızlarının bulunmasını istiyor.

Karataş Mahallesi'ndeki evlerinden 26 Temmuz'da ailesine haber vermeden ayrılan Gülhan Karabacak'tan haber alınamıyor. Güvenlik güçleri, en son görüldüğü yer ihbarı üzerine aramalarını kanal boyunca sürdürdü. Arama çalışmalarında dron ve hassas burunlu köpek de kullanıldı ancak sonuç alınamadı. Kızının kendi halinde biri olduğunu söyleyen Elif Karabacak, "Evden çıktığından benim haberim yok. Babası da ondan önce çıkmıştı. Odasına baktım yoktu. Babası çarşıda görmüş 'Eve geç kalma kızım' demiş ama gidiş o gidiş bir daha gelmedi. Biz perişan haldeyiz. Kızım, ne olur beni duyuyorsan gel. Yerini söyle, biz gelir seni alırız. Dön, baban kardeşlerin seni çok özledi" dedi.

Gülhan Karabacak'ın kız kardeşi Tuğçe ise "Ablam çok iyi biri. Nereye baktıysak onu bulamadık. Her geçen gün umutlarımız bitiyor. Ablam, ne olur bizi duyuyorsan, gel. Sen yokken perişan olduk. Seni hepimiz çok seviyoruz. En azından bizi duyarsa haber versin, hayatta olduğunu bilsek de bize yeter" diyerek ablasına çağrıda bulundu. Belediye işçisi Aydın Karabacak da yetkililerden kızının bulunmasını isteyerek, "Ümitlerimiz bitti. Gece gündüz arıyoruz ama hiç haber alamadık. Sağ mı, ölü mü bilmiyoruz" dedi.

Haber: İbrahim EMÜL – Kamera: OSMANİYE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Toprakkale Osmaniye Acil Durum Yaşam Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Kara büyü nedir? Kara büyü nedir belirtileri nelerdir? Felak ve Nas suresi ile büyü bozulur mu? Yarısı Bizden Kampanyası 2024 başvuru şartları nedir, kimler başvurabilir? İstanbul Kentsel Dönüşüm kampanyası ne zaman başlıyor? Gelinim Mutfakta Damla neden yok? Damla elendi mi? BİM AKTÜEL KATALOĞU || BİM 13 Ağustos aktüel kataloğunda hangi ürünler satışta olacak? İşte BİM aktüel indirimli ürünler listesi! 2024 YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI NE KADAR OLDU? Yurt dışına çıkış harç pulu ne kadar? Toprak Razgatlıoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu kaç şampiyonluğu var? Kıraç Galvaniz halka arz ne zaman? Kıraç Galvaniz halka arz hangi bankalarda var? Kıraç Galvaniz katılım endeksine uygun mu? Hiperbarik oda nedir? Hiperbarik hangi hastalıklara iyi gelir? Okullar ne zaman açılacak? MEB takvimi açıklandı mı? 2024 Pasaport ücreti ne kadar? Pasaport çeşitleri ve ücretleri ne kadar? 2024 Pasaport harç bedeli ne kadar oldu? CANLI DÖVİZ KURU | Dolar ne kadar, yükseliyor mu? Euro kaç TL oldu? Yurt dışı çıkış harcı nasıl ödenir? Yurt dışı çıkış harcı nereden ödenir? YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI ÖDEME EKRANI 2024 Haziran Türkiye işsizlik oranı ne? 2024 Türkiye'de işsiz sayısı ne kadar? Muzaffer Şen kimdir? Yavru kedileri sopayla öldüren Muzaffer Şen tutuklandı mı? Manisa'da yavru kedi katliamı! Roblox ne zaman açılacak? 12 Ağustos Pazartesi Roblox bugün açılır mı? Roblox neden engellendi? MasterChef Beyza kimdir? MasterChef Beyza kaç yaşında, nereli? Osman Aşkın Bak kimdir, nereli, kaç yaşında? Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ne mezunu? Wattpad açılacak mı? Wattpad erişim engeli kaldırılacak mı? 12 Ağustos Wattpad bugün açılır mı? SÜPER LİG 1. HAFTA PUAN DURUMU || İlk hafta maçlarında hangi takımlar kazandı? İzmir su kesintisi sorgulama! 12 Ağustos İzmir su kesintisi olan yerler neresi? İzmir su kesintisi nereden öğrenilir, neresi aranır?
title