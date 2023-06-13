Denizli-Afyonkarahisar karayolunda selin getirdiği çamurun yuttuğu araçta mahsur kalan yaşlı çifti kurtarmak için ölüm kalım savaşı verildi. Yaşlı kadının sağ olarak kurtarıldığı araçtan eşinin ise cansız bedeni çıkartıldı.

Toprak altında kalan araçta can pazarı yaşandı

Çamura sağlanan araçtaki yaşlı çifti kurtarmak için zamana karşı yarı verildi

AFYONKARAHİSAR - Denizli-Afyonkarahisar karayolunda selin getirdiği çamurun yuttuğu araçta mahsur kalan yaşlı çifti kurtarmak için ölüm kalım savaşı verildi. Yaşlı kadının sağ olarak kurtarıldığı araçtan eşinin ise cansız bedeni çıkartıldı.

Şiddetli yağış, Denizli-Afyonkarahisar karayolunun Sarıkavak mevkiinde sel baskınına neden oldu. Selin getirdiği çamur, o esnada yoldan geçmekte olan 20 AV 423 ve 20 H 9427 iki aracı yuttu. 20 AV 423 plakalı araçta bulunan sürücü kendi imkanlarıyla araçtan çıkmayı başarırken, 20 H 9427 plakalı araçta ise yaşlı karı koca mahsur kaldı.

Ekipler, yaşlı çifti kurtarabilmek için kazma kürek ve iş makineleriyle zamana karşı yarış verdi. Tamamen çamura gömülen araç içerisindeki yaşlı kadın sağ olarak kurtarılırken, eşi ise tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaşlı kadın, ambulansla hastaneye sevk edildi.