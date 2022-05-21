Topkapı durağında bekleyen tramvayda çıkan yangın söndürüldü - Haberler

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Topkapı durağında bekleyen tramvayda çıkan yangın söndürüldü

AA - Mehmet Kara - Güncel
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İstanbul'da T4 Topkapı-Mescidi Selam tramvay hattında faaliyet gösteren tramvayda, boş olduğu sırada çıkan yangın söndürüldü.

İstanbul'da T4 Topkapı-Mescidi Selam tramvay hattında faaliyet gösteren tramvayda, boş olduğu sırada çıkan yangın söndürüldü.

Hattın başlangıcı olan Topkapı durağında bekleyen tramvayın elektrik kablolarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, istasyon çalışanlarının müdahalesiyle söndürüldü. Yangın çıktığı sırada tramvayın boş olduğu ve henüz seferine başlamadığı öğrenildi.

Yangın nedeniyle tramvay seferlerinde aksama yaşanmadı.

AA / Mehmet Kara - Güncel

İstanbul, Tramvay, Topkapı, Yangın, Güncel, Haberler

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