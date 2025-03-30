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Tonga'da 7.1 Büyüklüğünde Deprem ve Tsunami Uyarısı

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Tonga Krallığı'na bağlı Haapai adasında merkez üssü Pangaia olan 7.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi'nin verilerine göre depremin derinliği 10 kilometre. Depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.

- Tonga Krallığı'nda 7.1 büyüklüğünde deprem

Tsunami uyarısı yapıldı

NUKU'ALOFA - Tonga Krallığı'na bağlı Haapai adasının idari başkenti Pangaia merkezli 7.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Büyük Okyanus'ta yer alan ada ülkesi Tonga Krallığı'nda deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Tonga'ya bağlı Haapai adasının idari başkenti Pangaia merkezli depremin büyüklüğünü 7.1 olarak açıkladı. USGS depremin 10 kilometre derinlikte meydana geldiğini aktardı.

Depremin ardından ada ülkesinden siren sesleri yükseldi.

Tsunami uyarısı

Pasifik Tsunami Uyarı Sistemi, depremin ardından tsunami uyarısında bulunurken, tsunami dalgalarının Tonga kıyıları boyunca merkez üssünün 300 kilometre içinde mümkün olduğu belirtildi.

Tonga'da 7.1 Büyüklüğünde Deprem ve Tsunami Uyarısı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
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