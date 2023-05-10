Tomarza'daki müftülük görevlileri Ayasofya ziyareti için İstanbul'a gitti
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Tomarza ilçesinde görev yapan müftülük personeli, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni ziyaret için İstanbul'a uğurlandı.
Tomarza ilçesinde görev yapan müftülük personeli, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni ziyaret için İstanbul'a uğurlandı.
Belediye Başkanı Davut Şahin, uğurlama sırasında yaptığı konuşmada, müftülük personeline hayırlı yolculuklar diledi.
Şahin, "Rabbim kazasız, belasız dönmeyi nasip etsin. Ayasofya camimizde ülkemiz için dua edin." dedi.
Kaynak: AA / Bilal Okuducu - Güncel