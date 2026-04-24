Tom Barrack: 'Tadamun Kasabı' Olarak Bilinen Emcet Yusuf'un Yakalanmasını Memnuniyetle Karşılıyoruz

(ANKARA) - ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, "Suriye İçişleri Bakanlığı'nın, Suriyeli sivillere karşı işlediği korkunç zulümlerden sorumlu, 'Tadamun Kasabı' olarak bilinen Emcet Yusuf'un yakalandığına dair bugünkü açıklamasını memnuniyetle karşılıyoruz. Bu, cezasızlıktan hesap verebilirliğe doğru atılmış güçlü bir adımdır ve Esad sonrası Suriye'de ortaya çıkan yeni adalet paradigmasını somutlaştırıyor" dedi.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Suriye'de 2013 yılında yüzlerce sivilin öldürüldüğü Tadamun katliamının başlıca şüphelilerinden Emcet Yusuf'un yakalanmasına ilişkin açıklama yaptı. Barrack, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Suriye İçişleri Bakanlığı'nın, Suriyeli sivillere karşı işlediği korkunç zulümlerden sorumlu, 'Tadamun Kasabı' olarak bilinen Emcet Yusuf'un yakalandığına dair bugünkü açıklamasını memnuniyetle karşılıyoruz. Bu, cezasızlıktan hesap verebilirliğe doğru atılmış güçlü bir adımdır ve Esad sonrası Suriye'de ortaya çıkan yeni adalet paradigmasını somutlaştırıyor: hukukun üstünlüğüne, ulusal uzlaşmaya ve geçmişteki bağlantılara bakılmaksızın adaletin eşit bir şekilde uygulanmasına dayanan bir paradigma. ABD Başkanı Donald Trump ve ABD, bu yaralı ulusun iyileşmesine yardımcı olmak için gerçek adaleti ve yeni bir hukukun üstünlüğünü destekleyen Suriye halkının yanındadır."

Kaynak: ANKA
Yurt dışında altın ve parası olanlar dikkat! Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi

Yurt dışında altın ve parası olanlar dikkat! Erdoğan müjdeyi verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Polislerin maaşları değişiyor! İşte ünvanlara göre yeni tablo

Polislerin maaşları değişiyor! İşte ünvanlara göre yeni tablo
Vatandaşa kesilen haksız ceza, Bakan Uraloğlu'nun talimatıyla iptal edildi

Vatandaşa pes dedirten ceza! Bakan Uraloğlu devreye girdi

Fas'ta el ele yürüyen eşcinsel çift saldırıya uğradı

El ele yürüyen eşcinsel çift, kalabalık tarafından linç edildi
Michael Eneramo genç yaşında hayatını kaybetti

Beşiktaş'ın eski yıldızı genç yaşında hayatını kaybetti
Polislerin maaşları değişiyor! İşte ünvanlara göre yeni tablo

Polislerin maaşları değişiyor! İşte ünvanlara göre yeni tablo
Şanlıurfa’daki 23 Nisan törenine damga vuran an: Atatürk...

Şanlıurfa’daki 23 Nisan törenine damga vuran an: Atatürk...
Yaptığı hata bu kez pahalıya patladı! Tüm birikimi gitti

Hepimizin yaptığı hata bu kez pahalıya patladı! Tüm birikimi gitti