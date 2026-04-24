Tom Barrack: 'Tadamun Kasabı' Olarak Bilinen Emcet Yusuf'un Yakalanmasını Memnuniyetle Karşılıyoruz

(ANKARA) - ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, "Suriye İçişleri Bakanlığı'nın, Suriyeli sivillere karşı işlediği korkunç zulümlerden sorumlu, 'Tadamun Kasabı' olarak bilinen Emcet Yusuf'un yakalandığına dair bugünkü açıklamasını memnuniyetle karşılıyoruz. Bu, cezasızlıktan hesap verebilirliğe doğru atılmış güçlü bir adımdır ve Esad sonrası Suriye'de ortaya çıkan yeni adalet paradigmasını somutlaştırıyor" dedi.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Suriye'de 2013 yılında yüzlerce sivilin öldürüldüğü Tadamun katliamının başlıca şüphelilerinden Emcet Yusuf'un yakalanmasına ilişkin açıklama yaptı. Barrack, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Suriye İçişleri Bakanlığı'nın, Suriyeli sivillere karşı işlediği korkunç zulümlerden sorumlu, 'Tadamun Kasabı' olarak bilinen Emcet Yusuf'un yakalandığına dair bugünkü açıklamasını memnuniyetle karşılıyoruz. Bu, cezasızlıktan hesap verebilirliğe doğru atılmış güçlü bir adımdır ve Esad sonrası Suriye'de ortaya çıkan yeni adalet paradigmasını somutlaştırıyor: hukukun üstünlüğüne, ulusal uzlaşmaya ve geçmişteki bağlantılara bakılmaksızın adaletin eşit bir şekilde uygulanmasına dayanan bir paradigma. ABD Başkanı Donald Trump ve ABD, bu yaralı ulusun iyileşmesine yardımcı olmak için gerçek adaleti ve yeni bir hukukun üstünlüğünü destekleyen Suriye halkının yanındadır."

Kaynak: ANKA