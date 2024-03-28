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Tolga Örnek'in yönettiği 'Mucize Aynalar' filmi 5 Nisan'da vizyonda

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Yönetmen Tolga Örnek'in 6 farklı Aziz Nesin öyküsünden uyarladığı "Mucize Aynalar" sinema filmi, 5 Nisan'da seyirciyle buluşacak.

Komedi türündeki filmin oyuncu kadrosunda Cengiz Bozkurt, Boran Kuzum, Şebnem Bozoklu, Zerrin Sümer, Eren Demirbaş, İştar Gökseven ve İdil Fırat yer alıyor.

Yapımcılığını Orchestra Content adına Mine Şengöz'ün üstlendiği filmin ortak yapımcıları arasında, senaryosunu yazan ve yöneten Tolga Örnek, Alp Çağrı Günal ve Levent Güneri de bulunuyor.

Hayalleri gerçeğe dönüştüren aynaların icadından itibaren, kişilerin ve dünyanın değişimiyle başlayan hikaye, trajikomik tesadüfler ile devam ediyor.

Kaynak: AA / Güncel

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